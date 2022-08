POL-SU: Illegales Softwareupdate bei E-Scooter

Troisdorf (ots) - Der Hausmeister der Janosch Grundschule an der Magdalenenstraße in Troisdorf-Oberlar stellte zu Dienstbeginn am Montagmorgen (01.08.2022) gegen 08.00 Uhr fest, dass die Nebeneingangstür der Schule gewaltsam geöffnet worden war. Im Schulgebäude waren die Türen zu den Lehrer- und Schulleitungsbüros ebenfalls mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen worden. Aus dem Büro der Grundschule war ein ...

