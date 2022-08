POL-SU: Ältere Mitmenschen lassen sich von Telefonbetrügern nicht hinters Licht führen

Troisdorf (ots) - Ein gutes Ende nahm die Suche nach der vermissten Adelheid B., die am Donnerstag (28.07.2022) beim Einkauf in Troisdorf spurlos verschwunden war. Sie wurde am Freitagnachmittag (29.07.2022) wohlbehalten angetroffen und in die Obhut ihrer Familie überstellt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! (Bi) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: ...

