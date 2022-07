Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schneller Ermittlungserfolg: Troisdorfer Tankstellenräuber in Haft

Troisdorf (ots)

Am Montagabend (25.07.2022) kam es gegen 23.35 Uhr zu einem Überfall auf eine Tankstelle an der Larstraße in Troisdorf (wir berichteten). Nach Drohung mit einem Schlagstock übergab der Tankstellenbeschäftigte eine geringe Menge Bargeld und der Täter flüchtete mit der Beute unerkannt. Ermittler des Kriminalkommissariats 3 der Siegburger Polizei übernahmen den Fall.

Im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz in der Troisdorfer Innenstadt fiel den Beamten der Polizeiwache ein 32-Jähriger auf, der Ähnlichkeiten mit der vorliegenden hervorragenden Täterbeschreibungen hat und so fiel der Verdacht auf den wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannten Mann. Unter anderem trug er mutmaßlich die gleiche Jacke wie bei der Tat. Die Ermittlungen der Polizei wurden intensiviert und der Verdächtige konnte am Donnerstagnachmittag (28.07.2022) in einer Obdachlosenunterkunft wegen des Verdachts des Raubes festgenommen werden. In seiner Vernehmung räumte er die Tat ein.

Er wurde am Freitagmittag (29.07.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den 32-Jährigen anordnete. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell