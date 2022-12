Polizei Braunschweig

POL-BS: Taschendiebe bestehlen Seniorinnen in Supermärkten

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Osterbergstraße, Wilhelmstraße, Madamenweg, 01.12.2022

Mehrere Braunschweigerinnen wurden in Supermärkten bestohlen.

Am Donnerstag wurden drei Frauen in Supermärkten bestohlen. Um 10.30 Uhr wurde eine 79-jährige Braunschweigerin in einem Supermarkt in der Osterbergstraße bestohlen. Ihr Portemonnaie hatte sie in einer Handtasche. An der Kasse stellte sie fest, dass es entwendet wurde. Ihr fehlten neben Bargeld auch diverse Papiere und eine Bankkarte.

Gegen 11.20 Uhr war eine 80-Jährige in einem Supermarkt in der Wilhelmstraße einkaufen. Ihr wurde die Brieftasche aus ihrer Handtasche entwendet. Diese hatte sie in den Einkaufswagen gelegt. Bankkarten und Bargeld wurden entwendet.

Eine 71-Jährige war gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt am Madamenweg einkaufen. Ihre Brieftasche hatte sie in ihrer Jackentasche. Als sie bezahlen wollte, war auch ihre Brieftasche verschwunden. Später wurde sie in der Weststadt aufgefunden. Das Bargeld war verschwunden.

Die Polizei empfiehlt:

Tragen Sie Bargeld und andere Zahlungsmittel körpernah bei sich, besonders geeignet sind Gürteltaschen oder Brustbeutel. Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer verschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper oder klemmen Sie sich die Taschen unter den Arm. Stellen Sie Taschen nie unbeaufsichtigt ab. Bewahren Sie niemals Zahlungskarten und die dazugehörige PIN gemeinsam auf.

