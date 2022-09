Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufmerksame Nachbarn verhindern Brände

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Mittwoch, 28.09.2022, 15.00 Uhr

Northeim, Am Mühlengraben, Mittwoch, 28.09.2022, 15.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zwei Brände verhindert.

Am Mittwoch um 15.00 Uhr bemerkte ein 17-jähriger Nachbar in der Matthias-Grünewald-Straße Rauch und das Signal eines Feuermelders. Er begab sich in die Wohnung der 87-jährigen Bewohnerin und holte sie aus der Wohnung. Die 87-Jährige hatte einen Wasserkocher auf einer angeschalteten Herdplatte stehen lassen, wodurch dieser zu schmoren begann.

Die 87-Jährige erlitt keine Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich in einem Krankenhaus versorgt.

Zu einem zweiten Einsatz kam es am selben Tag um 15.30 Uhr in der Straße "Am Mühlenanger". Ein 20-jähriger Nachbar bemerkte Rauchgeruch und alarmierte die Feuerwehr. Diese traf die 80-jährige Verursacherin unverletzt in der Wohnung auf. Die 80-Jährige hatte Essen auf dem Herd vergessen.

Durch die Aufmerksamkeit der beiden Nachbarn konnten in beiden Fällen die Verursacher unverletzt aus den Wohnungen geholt und Gebäudeschaden vermieden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell