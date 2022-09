Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Northeim (ots)

Northeim, Harztor / Lohgraben, Mittwoch, 28.09.2022, 17.20 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Drei Kinder kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Am Mittwoch um 17.20 Uhr befuhr eine 33-jährige Einbeckerin mit ihren drei Kindern (6 Jahre und 2x 11 Monate alt) die Bundesstraße 241 aus Katlenburg in Richtung Northeim. Innerhalb der Ortschaft Northeim beabsichtigte die Einbeckerin mit ihrem Pkw Citroen nach rechts in die Straße Lohgraben einzubiegen.

Dies wurde durch den dahinter befindlichen 30-jährigen Northeimer mit einem Pkw Audi zu spät bemerkt. Trotz eines Ausweichversuchs kam es zum Zusammenstoß.

Durch den Zusammenstoß stieß der Pkw Audi anschließend seitlich mit einen entgegenkommenden Pkw Audi zusammen, welcher durch einen 25-jährigen Katlenburger geführt wurde.

Bei dem Unfall wurden die drei Kinder leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 4.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr kurzzeitig nur einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam jedoch zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell