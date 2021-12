Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durstige Diebe

Jena (ots)

Ein Gartenbesitzer teilte am Mittwoch mit, dass es bereits am 20. Dezember zu einem Diebstahl aus seinem Garten kam. Unbekannte betraten widerrechtlich seinen Garten und "bedienten" sich an sowohl leeren als auch noch gefüllten Wasserflaschen, welche im Außenbereich und in einer nicht verschlossenen Hütte gelagert waren. Die genaue Höhe des Beuteguts ist noch nicht bekannt. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell