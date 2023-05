Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinbrand in Gartenanlage

Mühlhausen (ots)

Einen Brand löste am Dienstagnachmittag ein Mann in einer Mühlhäuser Gartenanlage beim Unkraut beseitigen aus. Mit einem Bunsenbrenner wollte der 74-jährige Unkraut vernichten. Dabei entzündete er jedoch den angrenzenden Zaun sowie Koniferen in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf Lauben konnte verhindert werden, da das Feuer durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden konnten. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr mehrere hundert Euro.

