Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Josef-Brocker-Dyk hebelten mindestens zwei Einbrecher ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zu einer Doppelhaushälfte. Sie durchwühlten nahezu das gesamte Haus. Als die Eigentümerin um kurz vor 20 Uhr nach Hause kam, hörte sie Geräusche aus dem Obergeschoss und dem Keller, machte sich laut bemerkbar und informierte die Polizei. Ein Täter flüchtete durch das Schlafzimmerfenster, sein Komplize durch die Kellertür. Eine Beschreibung konnte nicht abgegeben werden.

An der Tiergartenstraße bemerkte eine Spaziergängerin gegen 19:40 Uhr die laufende Alarmanlage eines Einfamilienhauses. Aus der Einfahrt rannten vier Männer in ihre Richtung, stiegen kurz darauf in einen weißen Kombi und flüchteten über die Schönwasserstraße und bogen dann nach rechts auf die Uerdinger Straße ab. Die Zeugin konnte das Kennzeichen des Wagens nicht ablesen.

Die vier Tatverdächtigen sind 1,80 bis 1,85 Meter groß, drei Männer sind schlank, einer korpulent und einer hatte ein dunkles Tuch vor dem Gesicht und trug eine helle Jacke. Laut Aussage sollen sie sich in einer nicht-deutschen Sprache unterhalten haben.

Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (42)

