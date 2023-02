Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Radfahrer flüchtet nach Unfall - Mann leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (9. Februar 2023) schob ein 82-Jähriger sein Fahrrad über die Dießemer Straße. Auf dem Gehweg stieß er mit einem Mann zusammen, welcher auf dem Gehweg mit seinem Fahrrad in Richtung Neue Linner Straße fuhr. Der 82-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Radfahrer entfernte sich fußläufig von der Örtlichkeit. Er ist circa 1,70 Meter groß, schlank, trug eine beige Daunenjacke und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polzei.nrw.de zu melden. (40)

