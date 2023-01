Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrerflucht mit 2,02 Promille

Apolda (ots)

Trotz 2,02 Promille wollte gestern ein 46-Jähriger Mann, gegen 20:45 Uhr mit seinem PKW in der Leutloffstraße in Apolda am rechten Fahrbahnrand einparken. Aufgrund der starken Alkoholisierung gelang ihm dies nicht. Er rammte den vor ihm parkenden Opel und fuhr davon. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Flüchtigen an seiner Wohnanschrift aufgreifen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Gegen den 46-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Fahrerflucht erstattet.

