Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagmittag eskalierte eine zufällige Begegnung von zwei flüchtig Bekannten im Eisenberger Steinweg. Ein zunächst verbal geführter Streit mündete recht zeitnah in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei hielt ein 29-Jähriger seinen 22-jährigen Gegenüber fest und schlug diesen mehrfach, auch in dessen Gesicht. Dadurch erlitt der 22-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich, auch seine Brille wurde beschädigt. Der 22-Jährige versuchte sich zu befreien, war jedoch körperlich dem 29-Jährigen unterlegen. Daraufhin ergriff der Jüngere ein mitgeführtes Klappmesser und stach dem Aggressor in den Oberkörper. Der 29-Jährige erlitt dadurch eine Stichverletzung, welche in einem Krankenhaus behandelt werden musste, jedoch nicht lebensbedrohlich ist. Im Rahmen der Fahndung konnte der 22-Jährige an seiner Wohnanschrift festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auch das Messer wurde aufgefunden und beschlagnahmt. Am Einsatz waren mehrere Beamte der Polizei Saale Holzland sowie der Kriminalpolizei Jena beteiligt. Im Ergebnis wurden gegen beide Protagonisten eine Anzeige gefertigt. Die Festnahme des 22-Jährigen wurde, im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, auf Weisung der Staatsanwaltschaft nicht aufrechterhalten.

