Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte Langfinger bedienten sich aus einen geparkten Transport Renault. Dieser stand auf einem Discounterparkplatz in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf. Der oder die Täter manipulierten am Schloss der Fahrertür und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Hier nahmen sie sodann eine Kupferpresse und einen Schweißspiegel an sich und entkamen unerkannt. Die Höhe des Stehlgutes beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 entgegen.

