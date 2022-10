Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zweiter Einbruch in Juweliergeschäft

Mainz (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Juweliergeschäft in der Weißliliengasse. Gegen 22 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass er ein Loch im Schaufenster des Juweliers festgestellt hätte. Erste Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Täter die Scheibe beschädigten, um so Schmuck aus der Auslage zu stehlen. In der selben Filiale wurde bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag eingebrochen und hochwertiger Schmuck entwendet. Die Gesamtschadenshöhe der beiden Einbruchsdiebstähle liegt derzeit im mittleren vierstelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

