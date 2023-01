LPI-J: Augenscheinlich eingenistet

Jena (ots) - Ein verletzter Radfahrer sowie leichter Sachschaden waren das Ergebnis eines Abbiegemanövers am Dienstagmorgen. Die 52-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Wöllnitzer Straße und wollte nach links in die Straße am Stadion abbiegen. Beim Abbiegevorgang jedoch kommt diese auf die Gegenfahrbahn und stößt gegen einen entgegenkommenden 40-jährigen Radfahrer. Dieser wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

