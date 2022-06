Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer nach Unfall verletzt, Verursacher verschwindet noch vor Eintreffen der Polizei

Mühlhausen (ots)

Ein 60-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochabend bei einem Unfall in Mühlhausen leicht verletzt. Er befuhr mit seinem VW die Straße Zu den Katzentreppen in Richtung Am Felchtaer Bach. An der Einmündung Beim Österfelde bog vor ihm ein entgegenkommender Audi nach links ab, ohne auf den vorfahrtsberechtigten VW zu achten. Beide Autos stießen zusammen. Der 60-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Der 71-jährige Fahrer des VW hinterließ einen Zettel mit seinen Daten und verschwand noch vor Eintreffen der Polizei. Der VW wurde abgeschleppt, die Feuerwehr beseitigte die am Unfallort ausgelaufenen Betriebsstoffe. Gegen den 71-Jährigen wird nun ermittelt.

