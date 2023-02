POL-KR: Mit 76 Kilometern pro Stunde durch die Tempo-30-Zone

Krefeld (ots) - Seit Dienstag, dem 31. Januar 2023, wurde der 79-jährige Peter Eduard B. vermisst und von der Polizei gesucht. Nun ist er tot auf einem Dachboden aufgefunden worden. Entdeckt hat ihn am Abend des Donnerstags (9. Februar 2023) ein Bewohner des Mehrfamilienhauses. Der Senior hat selbst nicht in diesem Haus gelebt; wie der an Demenz Erkrankte dort hingekommen ist, ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass ...

