POL-KR: Falsche Tochter: Betrüger scheitern an Seniorenpaar

Krefeld (ots) - Am Montag (6. Februar 2023) war ein 37-jähriger Feuerwehrmann in seinem Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn gegen 17:35 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz. Hierzu fuhr er auf der Berliner Straße in Richtung Rheinbrücke. An der Einmündung zum Bruchfeld stieß er mit einer 45-jährigen Autofahrerin zusammen, die nach links auf die Berliner ...

mehr