POL-MFR: (1556) Mit über 130 km/h durch die Innenstadt - Pkw sichergestellt

Erlangen (ots) - Unbekannte brachen in der Woche zwischen dem 20.12.2022 (Dienstag) und dem 27.12.2022 (Dienstag) in ein Wohnhaus im Erlanger Stadtteil Sieglitzhof ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Steinknöck" und durchwühlten im Anwesen sämtliche Räume. Hierbei erbeuteten sie Schmuck ...

