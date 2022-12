POL-MFR: (1553) Alexandra R. aus Nürnberg Katzwang vermisst - Absuche des Main-Donau-Kanals

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (24.12.2022) wurde ein 46-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Der 46 Jahre alte spätere Geschädigte feierte in einer Bar am Lorenzer Platz und verließ diese gegen 02:50 Uhr. Unmittelbar im Anschluss schlug ihm ein Unbekannter vor der Lokalität eine Flasche in das Gesicht und entriss ihm ...

