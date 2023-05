LPI-NDH: Zeugenaufruf: Nach Unfall pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen

Sondershausen (ots) - In der Johann-Karl-Wezel-Straße kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Ein im Innenhof abgestellter Pkw weißt Risse in der Frontscheibe auf, welche durch einen unbekannten Täter beschädigt hervorgerufen wurden. Die Tatzeit liegt womöglich in der vergangenen Nacht. Die Polizei hat Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

