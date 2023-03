Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf Firmenparkplatz (20.03.2023)

St. Georgen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Montag im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr auf der Straße "Alte Landstraße". Der Unbekannte beschädigte einen auf einem Firmenparkplatz geparkten BMW 320 Touring am Kotflügel hinten links und flüchtete unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell