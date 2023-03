POL-KN: (Konstanz) Volksverhetzende Farbschmierereien in der Gustav-Schwab-Straße- Polizei sucht Zeugen

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Zu einer Unfallflucht, bei der zuvor ein geparkter BMW Mini beschädigt wurde, ist es am Montag in der Steppachhalde gekommen. Vermutlich in den Nachmittagsstunden bis zum frühen Montagabend, 18 Uhr, fuhr eine unbekannte Person gegen die linke Fahrzeugseite des vor Gebäude ...

mehr