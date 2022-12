Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Fünf Personen nach Brand in einer Garage verletzt

Dissen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr kam es an der "Versmolder Straße" aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Garage. Die Garage grenzte an ein Mehrfamilienhaus. Ein Anwohner versuchte mit seinem Vater den Brand zu löschen. Durch den Brand entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften aus und löschte den Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr eingedämmt werden und ist nicht auf das Haus übergegangen. Eine Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Bei dem Brand wurden insgesamt fünf Personen verletzt, der Vater wurde schwer verletzt. Alle Personen wurden mit Rauchgasintoxikationen in Krankenhäuser gebracht. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen dauern an. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell