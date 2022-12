Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zeugen nach Sachbeschädigung an einer Schule gesucht

Quakenbrück (ots)

In der Zeit von Freitag (21 Uhr) bis Montag (14 Uhr) beschmierten Unbekannte die Fassade einer Schule an der Straße "Am Deich". Auf einer Länge von circa 73 Metern besprayten die Täter die Fassade. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Quakenbrück unter 05431/907760.

