Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Täter geht nach Einbruch in Haft

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag gegen 13 Uhr verschaffte sich ein 36-Jähriger über den Zaun eines Blumengeschäfts an der "Schweerstraße" Zutritt zum Gelände und stahl dort Kerzen. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Dies wurde durch eine Zeugin beobachtet. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter im Nahbereich auf dem Fahrrad angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 36-jährige Mann aus Russland noch weiteres Diebesgut bei sich führte. Ermittlungen ergaben, dass das Diebesgut aus einem Diebstahl von einer Tankstelle an der "Hannoverschen Straße" am gleichen Tag stammte. Bei der Überprüfung des Fahrrads wurde außerdem festgestellt, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Da der 36-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland besaß, ordnete die Staatsanwaltschaft die vorläufige Festnahme an. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren und eine Haftstrafe, da er schon mehrfach in Erscheinung getreten war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell