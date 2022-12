POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Raub auf Spielothek

Osnabrück (ots) - Am frühen Dienstagmorgen ist ein Zigarettenautomat in der "Klöcknerstraße" ins Visier von Unbekannten geraten. Gegen 2 Uhr sprengten die Täter vermutlich mittels Feuerwerkskörper den Automaten in der Nähe der "Hafenringstraße" und nahmen Zigarettenschachteln und Münzgeld in nicht bekannter Höhe an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die ...

mehr