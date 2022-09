Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Niederelbert

Montabaur (ots)

Am frühen Morgen des 07.09.2022 um 02:40 Uhr wurde die Polizei und die Rettungsleitstelle über den Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Niederelbert in Kenntnis gesetzt. Die Bewohner des Anwesens konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Ursache für den Brandausbruch am Dach dürfte wahrscheinlich ein Blitzeinschlag gewesen sein. Am Gebäude entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Im Einsatz und derzeit noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sind die Feuerwehren der VG Montabaur und der VG Wirges.

