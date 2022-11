Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl aus Kirche - wer kann Hinweise geben?

Niedermohr (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in der katholischen Kirchengemeinde St. Georg in Niedermohr. Unbekannte drangen zunächst durch ein Fenster in das Pfarrheim ein und entwendeten dort eine Geldkassette sowie einen Schlüssel der Kirchentür.

Anschließend begaben sich der oder die Täter in die Kirche und durchsuchten dort die Sakristei nach weiteren Wertgegenständen.

Die Polizei Landstuhl hat Ermittlungen in dem Fall eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind im Laufe des Freitags oder in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen im Umfeld der Kirche aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 06371-8050 entgegen. | pilan

