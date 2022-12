Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Schwabenheimer Hof: In Firmengebäude eingebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Dossenheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in ein Firmengebäude in der Ortsstraße eingebrochen und daraus mehrere Gegenstände entwendet - das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt. Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich die oder der Einbrecher Zutritt in das Gebäude. Neben Werkzeug wurden daraus auch andere Wertgegenstände entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 45690 an die Ermittler zu wenden.

