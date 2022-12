Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein Totalschaden und fünf beschädigte Pfosten - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagvormittag in der Friedrich-Ebert-Straße ereignete. In Fahrtrichtung Rollbühlstraße musste ein 54-jähriger Fiat-Fahrer gegen 10.30 Uhr einem bislang unbekannten Opel-Fahrer ausweichen, der unachtsam die Fahrspur wechselte. Einen Zusammenstoß konnte er damit zwar verhindern, kollidierte dabei aber mit dem Bordstein am Fahrbahnrand und in Folge mit fünf Pfosten. Der Fiat erlitt dabei Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr indes mit seinem Opel Kombi weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 71849 an das ermittelnde Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu wenden.

