Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Aufbruch von Münzautomaten in Blieskastel-Aßweiler

Polizei Homburg (ots)

Am 11.11.2022 kam es zwischen 00:17 Uhr und 00:22 Uhr in einer Autowaschanlage in der Saar-Pfalz-Straße 2 a zu Aufbruchsversuchen an mehreren Münzautomaten. Die angebrachten Vorhängeschlösser wurden gewaltsam entfernt. Jedoch gelang es dem Täter nicht, die Münzautomaten zu öffnen und etwas daraus zu entwenden. Vermutlich fuhr der unbekannte Täter mit einem Auto zur Waschanlage und entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

