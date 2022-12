POL-MA: Schwetzingen- Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach Raub

Mannheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim Eine 72-jährige Frau, welche in einem Krankenhaus in Mannheim untergebracht war, steht im dringenden Verdacht am Dienstag, den 29.11.2022 den Hauptschalter des Sauerstoffgeräts ihrer 79-jährigen ...

mehr