Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelles Vorhaben gescheitert

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle versuchten zwischen Samstagabend (19.11.), gegen 19 Uhr, und Sonntagvormittag (20.11.), 9 Uhr, gewaltsam in ein Auto in der Straße "Am Eichbaumeck" zu gelangen. Dazu hebelten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen mit einem bislang unbekannten Gegenstand an der Türe des weißen Sprinters, wodurch sie diese beschädigten. In das Auto gelangten die Diebe jedoch nicht und flüchteten anschließend unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

