POL-MA: Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: Terrassentür aufgehebelt und in Haus eingebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Ein Totalschaden und fünf beschädigte Pfosten - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagvormittag in der Friedrich-Ebert-Straße ereignete. In Fahrtrichtung Rollbühlstraße musste ein 54-jähriger Fiat-Fahrer gegen 10.30 Uhr einem bislang unbekannten Opel-Fahrer ausweichen, der unachtsam die Fahrspur wechselte. Einen Zusammenstoß konnte er damit zwar verhindern, kollidierte ...

