Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Widerstandskraft gegen demokratiegefährdende Einflüsse gestärkt: Holocaustüberlebender Yvar Buterfas-Frankenthal hält Vortrag bei der Polizeidirektion Lüneburg gegen das Vergessen

Lüneburg

"Wir bewahren unser freiheitlich-demokratisches Selbstverständnis und stärken unsere Widerstandskraft gegen demokratiegefährdende Erscheinungen." Vor dem Hintergrund dieses strategischen Ziels der Polizeidirektion Lüneburg konnte der Holocaust-Überlebende Yvar Buterfas-Frankenthal für einen Vortrag in der Direktion als Gastredner gewonnen werden.

Am 1. Dezember 2022 hielt Herr Buterfas-Frankenthal vor etwa 100 Mitarbeitenden der Polizeidirektion Lüneburg seinen Vortrag mit dem Titel: "Schluss mit dem Schlussstrich - Gegen das Vergessen?".

Herr Yvar Buterfas-Frankenthal, 1933 als Sohn eines Juden geboren, hat die Schrecken des Dritten Reichs und des Holocausts am eigenen Leib erfahren müssen und setzt sich durch die Erzählung seiner Geschichte dafür ein, dass die Vergangenheit in einer Zeit der Krisen und zunehmender demokratiegefährdender Einflüsse, nicht in Vergessenheit gerät.

Herr Buterfas-Frankenthal hat bereits über 1.600 Vorträge dieser Art in verschiedenen Bildungseinrichtungen, vor allem in Schulen, gehalten. Der gestrige Besuch war für beide Seiten etwas Besonderes. Die Schilderungen eines Mannes, der am eigenen Leib erfahren musste, was es bedeutet wegen ethnisch-religiöser Zugehörigkeit in der eigenen Existenz bedroht zu sein, haben alle Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung sichtlich tief bewegt.

Polizeipräsident Thomas Ring:

"Unsere Organisation hat sich die Wahrung unseres freiheitlich-demokratischen Grundverständnisses und der Stärkung unserer Widerstandskraft gegen demokratiegefährdende Erscheinungen zum Ziel gesetzt. Die heutige Veranstaltung und das möglicherweise einmalige Erlebnis, einen Zeitzeugen zu hören, trägt zum Verständnis der polizeilichen Geschichte und der Verinnerlichung unserer demokratischen Werte bei. Der Vortrag von Herrn Buterfas-Frankenthal hat mich sehr betroffen gemacht und hat allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal verdeutlicht, dass wir alle, sowohl gemeinsam als auch als Individuum, die Verantwortung dafür tragen, dass Vergleichbares nie wieder geschieht."

Im Anschluss an den Vortrag ließen Polizeipräsident Ring und Herr Buterfas-Frankenthal die Veranstaltung bei einem privaten Gedankenaustausch ausklingen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell