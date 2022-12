Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Blaulichtgottesdienst in St. Johannis Lüneburg

Lüneburg (ots)

Einladung an Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und THW

Zu einem ökumenischen "Blaulicht-Gottesdienst" hat der Lüneburger Regionalbischof, Dr. Stephan Schaede, die Bediensteten von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk eingeladen. Der Gottesdienst beginnt am Mittwoch, den 14. Dezember 2022, um 18 Uhr in der St. Johanniskirche zu Lüneburg, Am Sande.

Die Idee dazu entstand während eines Gedankenaustausches von Herrn Dr. Schaede und dem Lüneburger Polizeipräsident Thomas Ring.

"In Krisenzeiten, in der wir von einer weltweiten Pandemie sowie Krieg in Europa und der damit einhergehenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen betroffen sind, schenkt der Glaube vielen Menschen Hoffnung. Der gemeinsame Gottesdienst für alle Einsatzkräfte soll dazu beitragen, die Gemeinschaft in unserer Blaulicht-Familie weiter zu stärken und sich gegenseitig durch besinnliches Zusammensein Zuversicht zu spenden.", erklärt Thomas Ring.

Auch Regionalbischof Dr. Schaede bewertet die aktuelle Lage als "anspruchsvoll", etwa auch im Blick auf Gewalt gegenüber Einsatzkräften. Im Gottesdienst werden aktuelle Herausforderungen benannt und der Zusammenhalt der Einsatzkräfte gestärkt. Zu den Mitwirkenden gehören neben Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Einsatzkräfte auch Dechant Carsten Menges von der katholischen Kirche im Dekanat Lüneburg sowie Pastor Torsten Ernst vom Kirchlichen Dienst in Polizei und Zoll der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch.

