Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht in der Steppachhalde - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einer Unfallflucht, bei der zuvor ein geparkter BMW Mini beschädigt wurde, ist es am Montag in der Steppachhalde gekommen. Vermutlich in den Nachmittagsstunden bis zum frühen Montagabend, 18 Uhr, fuhr eine unbekannte Person gegen die linke Fahrzeugseite des vor Gebäude Stappachhalde 39/1 geparkten Minis und richtete dabei rund 5000 Euro Sachschaden an dem Auto an. Ohne sich zu melden, fuhr die unbekannte Person davon. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Trossingen (07425 3386-6) oder auch die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) entgegen.

