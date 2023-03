Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 29-Jähriger randaliert und leistet Widerstand - Polizei sucht Fahrerin eines grauen oder roten Opel Corsas (20.03.2023)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann hat am Montagabend im Bereich des Bahnhofsplatzes randaliert und Widerstand geleistet. Der 29-Jährige riss zunächst im Bereich des Bodanplatzes an einem vorbeifahrenden Auto die Fahrertür auf und versuchte die Fahrerin aus dem Wagen zu ziehen. Als dies misslang lief er weiter in Richtung Bahnhofsplatz, wo er einem 69 Jahre alten Mann unvermittelt von hinten gegen die Schläfe schlug. Nachdem der Randalierer im Begriff war weitere Personen anzugehen, hielten ihn mehrere Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fest. Die mit mehreren Streifen anrückende Polizei nahm den sich heftig wehrenden 29-Jährige in Gewahrsam. Zwei Beamten erlitten bei dem Widerstand Verletzungen. Die Polizei bittet nun die Fahrerin des vorbeifahrenden Autos, bei dem es sich um einen grauen oder roten Opel Corsa mit KN-Kennzeichen gehandelt haben soll, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell