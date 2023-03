Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Wohnhaus ein - Polizei sucht Zeugen (11.03.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Bereits in der Nacht auf Samstag, den 11.03.2023, ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Albert-Ten-Brink-Straße eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich unbefugt Zutritt zum Gebäude und durchsuchte dort diverse Zimmer und Schränke. Dabei erbeutete er neben Modeschmuck den Geldbeutel der Bewohnerin samt persönlichen Dokumenten, EC-Karte und mehreren hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Einbrecher über die geöffnete Haustür. In der Folge benutzte der Täter die gestohlene EC-Karte an mehreren Zigarettenautomaten in Rielasingen, Bohlingen und Singen. Zudem versuchte er, bei der Sparkasse in Rielasingen Geld abzuheben, was jedoch misslang. Der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in der Nacht auf Sonntag, zwischen Mitternacht und 01:30 Uhr, Verdächtiges im Bereich der Albert-Ten-Brink-Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 07731 917036, zu melden.

