POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Gegen 20.30 Uhr wurde eine Anwohnerin am Sonntagabend (27. November) auf drei junge Männer aufmerksam, die sich in der Rochusstraße zuvor an einem Firmenfahrzeug zu schaffen gemacht hatten. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten sie in einem dunklen Wagen. An dem Firmenwagen hatten die Täter zunächst eine Scheibe eingeschlagen, um den Wagen öffnen zu ...

mehr