Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Poststraße (06.02.2023)

Donaueschingen (ots)

Bereits vor zwei Wochen hatte ein zunächst unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht in der Alemannenstraße begangen. Er stieß beim Wenden gegen einen geparkten Mercedes E350 und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 61-jährige Besitzer des Mercedes zeigte den Unfall zunächst nicht an, da er selbst in der Nähe der Unfallstelle einen beschädigten Toyota Yaris fand, dessen Schäden zu den Beschädigungen an seinem Auto "passten". Als er den Besitzer des Toyota, einen 63-Jährigen Mann, darauf ansprach, räumte dieser den Unfall ein und versprach, sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Geschädigte blieb jedoch auf seinem Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro sitzen und zeigte den Toyotafahrer bei der Polizei an, da der sich nicht, wie versprochen, um die Begleichung des Schadens kümmerte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

