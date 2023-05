Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Jugendlicher von Unbekannten zusammengeschlagen

In der Nacht auf Mittwoch soll ein 17-Jähriger von zwei unbekannten Männern in der Nähe des Mosbacher Marktplatzes zusammengeschlagen worden sein. Der Jugendliche lief gegen 1.30 Uhr in Richtung des Marktplatzes. Auf seinem Weg bemerkte er hinter sich zwei Männer, welche sich ihm näherten. Die beiden Männer sollen den jungen Mann plötzlich von hinten niedergeschlagen haben. Der 17-Jährige war kurzzeitig bewusstlos und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Unterschefflenz: PKW zerkratzt - Wer hat was gesehen?

Unbekannte zerkratzten im Laufe des Montags den Lack eines PKW, welcher in der Katzentaler Straße in Unterschefflenz abgestellt war. Der rote Tesla wurde über die komplette Beifahrerseite zerkratzt, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06293 233 an den Polizeiposten Schefflenz.

Mosbach: Asbest am Stockbronner Hof entsorgt - Zeugen gesucht

20 - 25 Säcke voll vermutlich asbesthaltigem Dämmmaterial wurden zwischen dem 16. Mai und dem 20. Mai auf dem Waldweg im Bereich "Neuer Wald" beim Stockbronner Hof entsorgt. Aufgrund der Menge und der Beschaffenheit des Materials müsste es sich um vermutlich asbesthaltige Dämmstoffe und Dämmwolle von einer Dachrenovierung handeln. Wer kann Angaben zu dem Müll machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Heilbronn.

Mosbach: Streit in Behindertenwerkstätte eskaliert

Schwer verletzt wurde eine 60-Jährige am Dienstagmittag in einer beschützenden Werkstätte in der Neckarburkener Straße in Mosbach, als ein 41-Jähriger auf sie losging. Gegen 13.20 Uhr gerieten die geistig stark behinderten Personen während der Arbeit zunächst in einen verbalen Streit. Der 40-Jährige nahm im Verlauf des Streits ein kleines Messer, mit dem er gerade Verpackungen öffnete, und stach der 60-Jährigen einmal in den Rücken. Die Frau musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte am nächsten Tag jedoch schon wieder entlassen werden. Der 41-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell