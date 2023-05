Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

A6 / Öhringen: Grünstreifen in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache entstand am Dienstagabend auf der A6 bei Öhringen ein Feuer auf dem Grünstreifen. Der Brand zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen konnte gegen 19.30 Uhr durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer erstreckte sich auf einer Länge von rund 80 Metern. Personen wurden nicht verletzt. Ob Sachschaden entstand ist unbekannt.

Öhringen: Graffiti in der Stadt gesprüht

Gleich an mehreren Stellen sprühten Unbekannte am Pfingstwochenende in Öhringen Graffiti. Die Täter sorgten zwischen Freitag, 26. Mai und Dienstagmorgen für Schäden von mehreren tausend Euro. In der Tiele-Winckler-Straße besprühten sie die Wände der dortigen Schule mit Schriftzügen und bemalten einen weißen Ford Transporter. Auf dem Schulhof in der Schwalbenstraße kam es ebenfalls zu Sachbeschädigungen, indem die Täter mit grüner Farbe einige Wände und den Boden beschmutzten. Außerdem beschädigten die Täter noch zwei Verkehrszeichen und ein weiteres Fahrzeug im Bereich "Kirchhoffeld". Das Polizeirevier Öhringen sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Kupferzell: Auf Pkw aufgefahren und verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell wurde eine 62-jährige VW Golf-Fahrerin leicht verletzt. Die Frau fuhr gegen 9 Uhr auf der B19 von Kupferzell in Richtung Künzelsau. Hier stockte der Verkehr, weshalb ein vor ihr fahrender 42-Jähriger mit einem VW Caddy abbremsen musste. Dies bemerkte die Frau wohl nicht mehr rechtzeitig und fuhr mit ihrem Golf auf den Caddy auf. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die 62-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

