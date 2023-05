Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Schäden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ende vergangener Woche beschädigten unbekannte Fahrzeug-Lenker geparkte Autos auf dem Kundenparkplatz eines großen Supermarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach und flüchteten.

Am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr einen geparkten BMW. Hierdurch entstand an dem Auto ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zu einem weiteren Unfall kam es bereits am Freitag gegen 13.30 Uhr auf demselben Parkplatz. Hier wurde durch einen unbekannten Fahrzeuglenker ein geparkter Renault vermutlich beim Aus- oder Einparken beschädigt. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 EUR.

Zeugen, die Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr und Freitagmorgen um 8 Uhr kam es im Heckenrosenweg in Mosbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter VW wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch einen unbekannten Pkw-Lenker touchiert. Dabei entstand an dem VW ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Da es aktuell keine Hinweise auf den Verursacher gibt, bittet das Polizeirevier Mosbach um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen werden.

Mosbach: Mehrere Müllsäcke illegal im Stockbronner Wald entsorgt

Zwischen Dienstag, dem 16. Mai, und Samstag, dem 20. Mai 2023, entsorgte ein bislang unbekannter Täter insgesamt 25 Säcke mit asbesthaltigen Dämmstoffen im Stockbronner Wald bei Mosbach. Aufgrund der Menge wird davon ausgegangen, dass der Müll von einer gesamten Dachrenovierung stammt. Wer Hinweise zu entsprechenden Transportfahrzeugen, Tätern oder der Herkunft des Mülls sowie der Säcke geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Hettingen: Mit Bierkrug geschlagen

Bei einem Sportfest gerieten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Männer in Streit. Ein 40-Jähriger griff dabei einen 42-Jährigen mit einem Bierkrug an und traf diesen am Kopf. Der 42-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Der Angreifer muss nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Buchen: Sachbeschädigungen in Baucontainern

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen Zutritt zu zwei Baucontainern am Hallenbad in Buchen. In den Containern wurden Wasserschläuche durchtrennt und Wasserrohre so beschädigt, dass circa zehn Kubikmeter Wasser ausliefen.

Hinweise zu der Tat werden vom Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Mosbach/Waldbrunn: Brennende Fahrzeuge

Am Sonntag brannte in der Schulstraße in Waldbrunn gegen 16 Uhr ein Renault vermutliches aufgrund eines technischen Defekts vollständig aus. Zuvor war die Fahrzeuglenkerin noch von Schwarzach nach Oberdielbach unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Die Feuerwehr Waldbrunn hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

Einen Tag später brannte in Mosbach in der Straße "Am Flugplatz" ein Traktor, vermutlich ebenfalls wegen eines technischen Defekts im Motorraum. Auch hier hatte die Feuerwehr Mosbach den Brand schnell unter Kontrolle.

Mosbach: Bedrohung mit Messer - Täter festgenommen

Mehrere Personen wurden am Sonntagabend durch einen 25-Jährigen vor einem Fastfood Restaurant in der Neckarelzer Straße in Mosbach mit einem Messer bedroht und beleidigt. Die Personen brachten sich daraufhin in dem Restaurant in Sicherheit, bis die Polizei eintraf. Diese konnte den zu Fuß flüchtenden Täter sichten und kurz darauf in der Renzstraße vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung konnte auch ein Messer aufgefunden werden, welches sichergestellt wurde. Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Mosbach: Schlägerei

Am Freitagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen im Bereich des Gartenwegs in Mosbach. Dabei wurde eine Person durch Stockschläge am Kopf und Oberkörper verletzt, weshalb diese in einem Taxi Schutz suchte. Als sich die Auseinandersetzung dann jedoch zu dem Taxi hin verlagerte, wurde dieses sowie ein geparkter Pkw beschädigt. Die Beteiligten an der Schlägerei werden nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Walldürn: Dieseldiebstahl auf Baustelle

Über das vergangene Pfingstwochenende wurden zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen insgesamt 550 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Arbeitsmaschinen auf einer Baustelle in der Industrieparkstraße in Walldürn entwendet. Zusätzliche wurde an einer Arbeitsmaschine noch ein Scheibenwischer beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 1.000 EUR. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise. Zeugen, welche Angaben zu den Diebstählen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell