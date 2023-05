Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Reifen zerstochen

An vier Fahrzeugen machte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag in Tauberbischofsheim zu schaffen. Der Täter zerstach zwischen 18 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstag einige Reifen an den in der Straße "Glockengraben" geparkten Autos. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Täter durch Mühlkanal geflüchtet und festgenommen

Ein 16-Jähriger wurde am Sonntag in Tauberbischofsheim vorläufig festgenommen, nachdem er eine Tür beschädigte. Ein Zeuge teilte gegen 1 Uhr mit, dass eine Person in der Hauptstraße gegen eine Ladentür schlagen würde. Vor Ort bemerkten die Beamten, dass die Türe eingetreten und mit einem Stein eingeschlagen wurde. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Bei einer Fahndung konnte der Täter zunächst nicht angetroffen werden. Etwa zwei Stunden später wurde der 16-Jährige dann aber von einer Streife gesehen und verfolgt. Er konnte zunächst durch den Mühlkanal entkommen, dann aber völlig durchnässt am "Heimbergsflur" vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Lauda-Königshofen: In Gaststätte randaliert

Durch eine oder mehrere Personen wurde in der Nacht auf Samstag ein Restaurant in Oberlauda verwüstet. Der oder die Täter begaben sich zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Samstag in das Gebäude in der Straße "I Park Tauberfranken". Dort zertrümmerten sie Geschirr, Weinflaschen, Gläser und weitere Gegenstände auf dem Boden, sodass diese zerstört wurden. In einem Büroraum wurde ein Schreibtisch und weiteres Inventar umgeworfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

