Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 27.05.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Unfall zwischen Pkw und Motorrad Am Samstagmittag ereignete sich gegen 13:10 Uhr auf der B39 zwischen Wüstenrot-Bernbach und Löwenstein-Hirrweiler ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai die Kreisstraße von Löwenstein-Lichtenstern kommend zur B39. An der dortigen Einmündung biegt dieser in die B39 ein. Hier kommt es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Löwenstein fahrendem Motorrad. Der 63-jährige Motorradfahrer und dessen 46-jährige Sozia werden schwer verletzt und je mittels Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken verbracht. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei Weinsberg waren der Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuer-wehr mit über 10 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahmen und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße bis 17:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell