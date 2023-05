Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim-Neunstetten: In Gartenhaus eingebrochen

Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Donnerstagabend, 18.45 Uhr, in eine Gartenhütte in Krautheim-Neunstetten ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Im Tatzeitraum öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Vorhängeschloss der Hütte im Alten Assamstadter Weg und verschafften sich so Zugang ins Innere. Hier wurden anschließend eine Kapp-und Gehrungssäge der Marke "Black+Decker" und ein neuwertiger Rasenmäher der Marke "Scheppach" entwendet. Auch die direkt nebenanliegende Gartenhütte wurde Ziel des oder der Täter. Allerdings blieb es hier beim Versuch. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Eine Verletze und hoher Sachschaden bei Unfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Künzelsau. Eine 61-Jährige befuhr gegen 10.15 Uhr mit ihrem Mercedes die Kreuzhöhe in Amrichshausen in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung mit dem Grabenteichweg übersah sie vermutlich den BMW einer 32-Jährigen, der aus Richtung Steinbach kam. Da die Mercedes-Fahrerin ohne zu bremsen in den Kreuzungsbereich einfuhr, obwohl sich der BMW bereits dort befand, kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste allerdings nicht im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Öhringen: Geschwindigkeitskontrollen mit wenig Verstößen

Am Mittwochvormittag überprüften Beamtinnen und Beamte des Polizeirevier Öhringen die gefahrene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 1050. Auf der Höhe des Abzweig Weidenhof wurde von 10 Uhr bis 11.45 Uhr die Geschwindigkeit von insgesamt 48 Fahrzeuge gemessen. Hierbei waren lediglich zwei Fahrzeugführer zu schnell mit ihrem Auto unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 95 km/h bei erlaubten 70 km/h.

A6/Bretzfeld: Abstandsmessungen auf der Autobahn

Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg kontrollierte am Donnerstag auf der Autobahn 6, gemeinsam mit Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, gezielt LKWs und Sattelzüge, welche den erforderlichen Mindestabstand nicht eingehalten haben. Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 71 Verstöße fest. 15 Fahrer mussten vor Ort ein Bußgeld entrichten. Außerdem musste ein Sattelzug aus Österreich aus dem Verkehr gezogen werden, da der Fahrer sein Fahrzeug um 9 Prozent überladen hatte. Außerdem war seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell