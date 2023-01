Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 12:45 Uhr am 28.01.2023 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den rechten Außenspiegel eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW's in der Hauberallee in 67433 Neustadt/W.. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang, sowie zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden.

