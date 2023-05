Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen-Elsenz: Vergessenes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

Weil ein 71-Jähriger sein Essen auf dem Herd vergaß, musste die Feuerwehr am Donnerstagabend in Eppingen-Elsenz ausrücken. Gegen 17.20 Uhr wurde aufsteigender Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Freudenhälde gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstüre geöffnet und ein Topf mit verschmortem Essen auf dem Herd gefunden. Der Bewohner der Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Außer dem Topf, der nicht mehr zu gebrauchen ist, entstand kein weiterer Sachschaden.

Heilbronn: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Warum ein 40-Jähriger am Donnerstagabend in Heilbronn mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam ist noch unklar. Der Mann war gegen 22.15 Uhr mit seinem BMW auf der Karl-Wüst-Straße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst über eine Wiese fuhr. Hierbei kam das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

